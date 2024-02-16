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2024年2月16日星期五
PSG歐聯做蘇拔頭籌 李康仁缺陣 賽前為掀韓國隊內訌道歉
10人拜仁不敵拉素遭逢逾3年首連敗 杜曹「不擔心帥位」
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港羽女隊不敵印尼 亞團賽次名出線8強
黃澤林激戰近兩小時負東道主球手 印度挑戰賽16強止步
港乒5男5女戰世團賽 女隊今首擊鬥奧地利
體壇快訊：施維雅達卡塔爾賽晉8強
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足壇快遞：阿諾特緣盡英聯盃決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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