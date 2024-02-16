奪200自長池世界冠軍寫港歷史 何詩蓓：盼令港人自豪

為備戰巴黎奧運添信心

何詩蓓日前在非主項的100米蛙泳游出個人最佳的1分05.92秒，打破香港紀錄摘銅，她在強項200米自由泳決賽延伸強勢，游出1分54.89秒稱后，首膺長池世界冠軍，成為港隊歷來第一人。她在賽後受訪時稱專注做好自己是勝利的不二法門，這次在長池世界賽奪冠，更為她增添信心備戰巴黎奧運，「我喜歡寓賽於操，這能讓我檢視訓練成果」。

對於自己為香港泳壇帶來首個長池世界冠軍，何詩蓓坦承意義重大，「我知道很多人支持我，希望我能讓港人感到自豪」。她亦寄語港隊小將繼續努力，「港隊有很多年輕泳員，他們能在世界賽比賽有助成長。我只是第一個（世界冠軍），希望未來他們也能成為世界冠軍」。

何詩蓓亦在社交網Instagram分享喜悅，她在限時動態上載手持獎牌的照片，表示「我們做到了」。這名港隊星將昨午在女子100米自由泳初賽游出53.70秒，以總排名第3躋身準決賽，力爭成為雙料冠軍。

另外，港隊新晉蛙王趙浩俊在男子200米蛙泳初賽游出2分11.98秒，總成績排第11晉級準決賽，林凱喬在女子200米蛙泳初賽則以2分36.19秒排第25。港隊小將馬紫玲、李芯瑤、聶芷彥及莫思騏在女子4×200米自由泳初賽游出8分37.41秒排第18。