10人拜仁不敵拉素遭逢逾3年首連敗 杜曹「不擔心帥位」

17次埋門無一中目標

與上仗敗走利華古遜一樣，拜仁此戰空有高達61%控球率優勢，哈利卡尼、利萊辛尼及穆斯亞拿等前線球員的把握力卻欠佳。戰至67分鐘，拜仁守將烏柏美卡奴更因禁區內一記攔截踩中敵軍鋒將伊薩臣的腳脛而直接「領紅」兼輸12碼，拉素由隊長恩莫比尼操刀極刑得手，助球隊首回合主場1球小勝拜仁。

繼2019年12月後首次錄得正式賽事兩連敗，難怪杜曹賽後亦對戰果感到非常失望及沮喪，「這場敗仗與其說是由拉素勝出，不如形容為我們自招其辱，可能會更加貼切。上半場我們已經有3次黃金入球機會，全部錯失後下半場己隊變得不穩定，結果更是一場鬧劇」。

值得一提的是，這場失利是杜曹接手拜仁43場賽事的第10敗，相比前任主帥拿高士文領軍84場才錄得第10敗，領軍成績被比下去。雖然賽後稱「球隊上下都感到不快樂」的老臣子湯馬士梅拿，仍對杜曹表示信任及支持，而杜曹自己也表示「不擔心自己帥位有危險」，惟德國傳媒則指未來3場對波琴、RB萊比錫及弗賴堡的德甲賽事，將是杜曹要保帥位不容有失的生死戰。