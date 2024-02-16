PSG歐聯做蘇拔頭籌 李康仁缺陣 賽前為掀韓國隊內訌道歉

亞洲盃期間與孫興慜動武

李康仁涉打傷對方致手指甩骱

據多間英國傳媒報道，韓國隊早前在亞洲盃4強以0：2不敵約旦隊前曾出現內訌風波，主角之一正是李康仁。他在球隊晚餐後迅速離席與其他隊友去打乒乓球，惟此舉令向來視聚餐為重要場合的「老大哥」孫興慜不滿，有傳雙方初則口角繼而動武，孫興慜因而手指甩骱，報道亦指孫興慜在約旦隊一戰，以至上周返回熱刺出戰白禮頓英超賽事，手部須包紮後方能作賽。

令內訌風波進一步發酵的導火線，是韓國足總發言人證實李康仁與孫興慜的「乒乓風波」真有其事，有傳韓國隊教練奇連士文當時在場並目擊事件，及後有資深韓國隊成員要求將李康仁逐出國家隊卻不得要領，最後李康仁也在對約旦一戰正選上陣。同時，亦有評論認為是次韓國隊內的「乒乓風波」是韓足總有意公開，以轉移球迷對韓軍亞洲盃表現欠佳，最終4強出局的不滿情緒。

無論如何，「乒乓風波」後成為韓國球迷眾矢之的李康仁，已在其社交媒體公開向韓國隊球迷及隊友致歉，「我的行為舉止令所有支持韓國隊的球迷失望，理應為自己的態度欠佳而道歉。事實上，我應該聽從國家隊內更資深的隊友意見，繼續努力支持前輩，以成為更好的球員、更好的人」。惟據法國《巴黎人報》透露，李康仁返回巴黎後或受是次風波困擾，因此球會亦聲稱他昨仗「因病未列入比賽名單」。

麥巴比復出建功寫歷史

雖然沒李康仁在陣，PSG在迎戰皇家蘇斯達一仗，仍有小休後復出的前線殺手基利安麥巴比下半場58分鐘藉角球戰術近門先開紀錄，並成為歐聯史上首名連續10場主場賽事正選上陣都有入球的球員。其後麥巴比的前線拍檔，年僅21歲的小將巴高拿70分鐘再建一功，助PSG鎖定2：0勝局。賽後主教練安歷基直言，球隊上、下半場演出可謂判若兩隊，「上半場簡直是場噩夢。如果你告訴我最後我們能以兩球取勝，我甚至可能會去跳兩小時舞好好慶祝」。