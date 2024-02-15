200自力壓群雌 港泳壇零的突破 何詩蓓首膺長池世冠

何詩蓓昨於女子200米自由泳準決賽第1組出擊，她甫起步已取得優勢，頭100米更游出比世界紀錄分段時間更快的55.52秒。不過，何詩蓓在最後50米放慢速度，被新西蘭隊的費雅韋特反超，她最終以1分56.04秒觸池，僅慢對方0.29秒位列總成績第2躋身決賽。

在上屆三甲奧卡拉簡、迪米絲和麥堅杜殊皆未有參賽下，何詩蓓被視為200米自由泳奪標大熱。這名26歲亞洲紀錄保持者今晨在決賽延續強勢，甫起步即一路領放，頭150米仍游出比世界紀錄分段成績更快的時間，而她最終以1分54.89秒奪冠，贏得港隊史上首個長池世界冠軍。

何詩蓓在賽後表現興奮，直言這個長池世界冠軍對其意義重大，「我在過去的世界賽和東京奧運也是亞軍，今日能在家人及教練等人見證下奪冠，這真的很特別，希望我在巴黎奧運有更好表現」。

非強項100蛙破港績掛銅

今乘勇轉戰100自初賽

此外，何詩蓓昨晨戰畢200米自由泳準決賽，短休約半小時轉戰非主項的100米蛙泳決賽。她在決賽頭半程落後中國隊新星唐錢婷排第2，惟最後約25米被荷蘭隊的舒賀頓超越，最終以1分05.92秒完賽，僅慢對方0.1秒得季軍，但她仍將自己保持的香港紀錄（1分06.05秒）推快0.13秒，並繼上屆福岡長池世界賽的女子100米自由泳掛銀後，再於長池世界賽踏上頒獎台，至於國家隊的唐錢婷終以1分05.27秒奪冠。

這名港隊「女飛魚」賽後亦為在非主項游出佳績感驚喜道：「這出乎我意料之外，我對100蛙沒有期望並只為樂趣，且測試一下自己的能耐，我對自己的表現感驚喜」，她更於社交網Instgram的限時動態轉發國際泳聯的帖文，笑言「我猜現在我是個蛙泳選手吧」

何詩蓓贏得1金1銅後，今午2時52分將轉戰100米自由泳並於初賽第9組登場，爭取晉級明晨12時11分展開的準決賽。另外，趙浩俊和林凱喬將分途出戰男、女子200米蛙泳初賽，港隊亦會派員角逐女子4×200米自由泳接力初賽。

其他港將在昨日分途出擊，歐鎧淳闖入50米背泳準決賽，以28.48秒並列第15名；小將莫思騏則在女子200米蝶泳初賽游出2分13.76秒排第18，距離自己保持的港績差0.7秒；男將何甄陶於100米自由泳初賽以51.77秒排第55，他隨後伙張心悅、劉紹宇和簡綽桐出戰男、女子4×100米混合泳接力初賽，終游出4分03.09秒排第19，無緣晉級。