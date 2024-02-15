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體育

盧連力挽狂瀾 皇馬苦戰小勝萊比錫

【明報專訊】14屆冠軍皇家馬德里昨在歐聯16強首回合作客RB萊比錫，靠門將盧連9次瓦解敵軍攻門，加上巴謙戴亞斯一箭定江山，苦戰下險勝1：0，但該名功臣末段疑因觸傷小腿退下火線，令連同祖迪比寧咸在內的皇馬傷兵增至最少6人。

皇家馬德里賽前有5名「十字軍」，重災區是後防，令教練安察洛堤被迫續將中場曹亞文尼拉後，伙拍復出的拿祖費南迪斯握守中路，巴謙戴亞斯則再次取代因足踝受傷缺陣的祖迪比寧咸，擔任進攻中場角色。RB萊比錫主帥馬高路斯賽前已表明無懼皇馬，理由是這德甲「五哥」曾在上季歐聯分組賽主場交手獲勝。

巴謙戴亞斯連過3將奠勝

卻奧斯：個人技術定輸贏

總計萊比錫此役全場叩關14次9中，比皇馬的13射4中為佳，若非「銀河艦隊」的烏克蘭國腳門將盧連，分別瓦解敵軍球員丹尼爾奧莫、奧賓達及施斯高的埋門，皇馬恐難全身而回。最終皇馬更籍巴謙戴亞斯在49分鐘於右路連過3名敵衛，在禁區內妙射得手，作客險勝1：0。他其後在84分鐘疑觸傷小腿退下火線，但賽後獲中場拍檔卻奧斯稱讚「以個人技術決定賽果，否則皇馬已出現另一結局」。主帥安察洛堤則說：「我軍這仗實在少有優勢，尤其是上、下半場初段顯得十分艱難。這是盧連效力皇馬以來最佳一仗。」

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