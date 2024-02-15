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體育

曼城技壓哥本哈根佔先 迪布尼傳射大勇 哥帥讚卓爾不凡

【明報專訊】奇雲迪布尼昨在歐聯16強首回合先建功後兩度助攻，帶領衛冕之師曼城作客以3：1打敗哥本哈根，晉級8強形勢大好。迪布尼賽後獲主帥哥迪奧拿大讚卓爾不凡，但遺憾是兩攻擊手基亞利殊及貝拿度施華傷出。

奇雲迪布尼季初腿筋重傷，在養傷5個月後於上月初復出，昨賽前各項比賽上陣6次，交出1入球和5次助攻佳績，此役開賽10分鐘便在右路接應菲爾科頓直線傳送射入遠柱，但隊友門將艾達臣摩拉斯在34分鐘傳球失誤下，被哥本哈根中場馬特臣射入扳平。迪布尼完半場前又在右路發難傳球予貝拿度施華乖巧射入再度領前。哥本哈根下半場先後有4個調動，其中包括在70分鐘上陣、曼聯前鋒海倫的19歲弟弟中場奧斯卡海倫，卻在補時階段再輸右路，迪布尼底線回傳予科頓射成3：1完場。

基亞利殊貝拿度傷出添憂

迪布尼賽後獲曼城主帥哥迪奧拿大讚道：「卓爾不凡的人物。最偉大的球員總會在最偉大的舞台上出現。」該名32歲的比利時國腳則說：「哥本哈根在分組賽表現出色，我們必須予以尊重。己隊開局非常好，其後續有很好的表現，下半場也有很多入球機會，直至入了第3球，鞏固了我們晉級優勢。」次回合將在下月7日凌晨在曼城的阿提哈德球場舉行。

哥帥續稱為曼城的整體發揮感高興，又沒怪責艾達臣犯錯，「那是可以避免的失球，但有時它總會發生」。令哥帥頭痛的是，兩名球星基亞利殊及貝拿度施華，先後於21和78分鐘分別因肌肉及足踝受傷退下火線，哥帥說：「實在可惜，他倆是球隊組織進攻方面的要員。」哥帥亦提及，此仗缺陣的加華度爾續受足踝韌帶傷患困擾，需休戰3周。這名去夏由RB萊比錫來投的22歲克羅地亞隊守將，自本月初協助曼城在英超挫賓福特後便未再披甲。

曼城下場比賽將是下周日凌晨在英超主場迎戰車路士，據報「藍戰士」的法國隊中堅班洛特巴迪亞舒尼因腹股溝受傷需避戰1個月，也將無緣本月底英格蘭聯賽盃決戰利物浦。

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