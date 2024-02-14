明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

賀歲盃17世界名宿齊陣 兩隊入10球 兩萬觀眾掌聲雷動 主辦方盼球迷由不開心變開心

【明報專訊】龍年賀歲盃昨日大年初四在香港大球場上演，有20,340名球迷入場下，由17名海外名宿組成的世界明星隊先後悉數落場，最終憑韋拿及李華度各梅開二度，以7：3大勝有一眾港足名將在陣的香港明星隊，兩隊合轟10個入球，掌聲響遍全場。賽後主辦方稱做到氣氛，又稱希望今場能令球迷「由唔開心的心情，變為開心的心情」。

賀歲盃經過疫情過後，繼2019年後再次復辦，賽事換人名額不設上限，世界明星隊有世界盃冠軍球星迪比亞路、托迪、韋拿、李華度正選登場。世界明星隊兌現賽前承諾，列席的17名球星都有上陣。尚未落場時，這班名宿在場邊熱身時不忘與球迷互動，如曾效力阿仙奴的皮利斯，繼上月底在大球場參與「世界足球傳奇盃」後再顯親民一面，走到場邊應球迷要求逐一簽名合照。

李華度韋拿各梅開二度 7：3勝

兩隊雖然大多都是退役球員，久疏戰陣下仍頻頻展腳法。開賽10分鐘出現首個入球，世界明星隊憑迪比亞路橫傳予李華度撞射開紀錄。李華度及後在21分鐘交出助攻，傳予「羅馬王子」托迪勁射破網。27分鐘，港足前隊長陳偉豪被中場文迪達「通坑渠」後，後者再扭過范俊業射入空門。李華度完半場再用左腳射門彎入死角，除了掀起全場歡呼，連香港明星隊球員都拍案叫絕。世界明星隊在上半場已遙遙領先4：0。

香港明星隊戰至55分鐘，有李康廉單刀中柱，梁振邦補中破蛋。然而世界明星隊在63及75分鐘，分別再由韋拿及皮利斯建功。李康廉77分鐘再替香港明星隊進帳，但韋拿兩分鐘後再為世界明星隊建功，與李華度各梅開二度。香港明星隊末段由安基斯埋齋。世界明星隊最終大勝7：3，捧走龍年賀歲盃。

賽後於看台上舉行頒獎典禮，由特首李家超、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄等到場頒獎。雙方球員頒獎後除了在球場大合照，更在大會宣布下繞場一周致謝。完場後掌聲不斷，李華度等球星更將球衣拋予看台上球迷。

國際邁阿密上周日友賽香港隊時，多達38323人入場，但未派美斯落場引起「回水」風波。主辦今屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理主席金偉明認為，是役做到賀歲盃的氣氛，「大家都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方這是目標，所以是滿意。希望今場波令到大家由唔開心的心情，變為開心的心情」。他補充：「球員踢足球會受傷的，教練出不出他是一回事。今次賀歲盃是已退役的球星組隊，與請一支職業球隊是完全兩回事，能夠請到17個名宿訪港，也需要他們行程配合」。

主辦方：特首非常支持辦同類活動

金偉明未有透露戲金多少，僅稱用了兩年籌辦這場賽事，「本來這場賽事打算在疫情後舉行刺激經濟，最後延至現在當賀歲盃。我覺得今次大家都得到很好娛樂，特首剛才都跟我說非常支持我們舉辦這類活動，滿意的」。他透露不排除今年7月再有賽事舉行，又稱心目中已構思明年再辦賽的球員名單，「今次不少名宿如華朗都是第一次來港，從中向他們講香港幾繁榮、漂亮，值得過來感受，希望透過他們唱好香港」。

此戰「起孖」的西班牙前國腳射手韋拿，賽後許諾日後定會再次來港，「這次是我第2次來港，這裡總讓我有家的感覺，總是獲得球迷熱烈歡迎，日後一定會再次到訪」。法國隊名宿皮利斯不足一個月後再於大球場獻技，再次對香港讚不絕口，「跟上次一樣，我很享受在比賽其中，希望能為大家帶來精彩娛樂，我可以說球員都滿載喜悅」。另一名法國前國腳施維斯達形容，來港參與賀歲盃是一班名宿聚首一堂的難得機會，「香港是其中一個最適合的地方」。

上 / 下一篇新聞