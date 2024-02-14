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體育

體壇快訊：歐鎧淳今多哈戰50米背

【明報專訊】游泳長池世界賽昨假卡塔爾多哈續演，港將歐鎧淳在女子100米背泳初賽游出1分01.80秒排總成績第16，生涯首躋身世界賽準決賽，惟其後做出1分01.50秒的時間排14無緣決賽。她今午轉戰50米背泳再爭佳績。

黃澤林印度賽晉16強

香港首席網球手黃澤林昨於印度舉行的ATP挑戰賽班加羅爾站雙線出擊，先在男單32強激戰近1.5小時以直落兩盤6：4、7：6（7：5）擊退比利時籍對手晉級；惟他隨後伙韓籍拍檔洪晟贊在男雙16強則以盤數1：2不敵日菲跨國組合，無緣8強。

港隊大馬團體賽出師不利

亞洲羽毛球團體錦標賽昨假馬來西亞開打，港隊在男子A組首仗面對中國隊，打頭陣的李卓耀以直落兩局不敵翁泓陽，緊接上陣的呂俊瑋／楊盛才於雙打以0：2負陳柏陽／劉毅，伍家朗亦以1：2反負雷蘭曦，而雙打代表鄒軒朗／洪魁駿，以及單打球手陳延澤同樣敗北，以場數0：5吞敗。香港男隊今日將鬥印度隊，女隊則與哈薩克隊碰頭。

川崎前鋒亞冠先挫山東

日本前國腳翼鋒家長昭博昨在亞冠盃16強首回合建功，助日職球隊川崎前鋒作客以3：2險勝山東泰山拔頭籌。亞冠今天續戰，分別是「韓職內訌」全北汽車對浦項制鐵、曼谷聯對橫濱水手、拿薩夫對艾阿恩及艾費哈對艾納斯。

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