拜仁歐聯16強哀兵訪拉素 杜曹帥位危 傳摩連奴渴望接手

慘負利華古遜令拜仁慕尼黑吞下今季第3場德甲敗仗，只少上季落敗兩場，而德國盃次圈爆大冷被低組別球隊沙貝魯根淘汰，亦令會方高層震怒，甚至早已傳言杜曹的執教已進入倒數。據英國媒體HITC報道，摩連奴很有機會，而且很渴望成為拜仁下任教頭，理由是這名上月離開羅馬的61歲名帥，已曾在4個歐洲主要聯賽領軍奪標，成就僅次於在5歐洲聯賽封王的皇家馬德里教練安察洛堤。

與此同時，去夏加盟拜仁的箭頭哈利卡尼亦稱與摩連奴「關係很好」，疑暗示屬意兩人可繼熱刺後再度合作，並可能已令杜曹更如坐針氈。拜仁明晨之戰有早前抱恙的中場拜恩薩拉戈薩復操，但門將紐亞及守將馬斯拉奧未有與隊友練習，翼鋒利萊辛尼也未能完成全套訓練。

PSG迎皇蘇 麥巴比勢復出掛帥

PSG迎戰皇家蘇斯達方面，因腳跟受傷缺席日前法甲挫里爾的主隊前鋒基利安麥巴比料可復出，皇蘇則有進攻中場奧耶沙巴爾因傷避戰，其位置會料由翼鋒久保建英取代，這名22歲日本國腳日前已與會方簽新約至2029年。

去夏由皇馬轉會PSG的馬高阿辛斯奧說：「我了解皇蘇，他們能踢出很好和很有效率的足球。這兩回合比賽將是艱苦戰役。」