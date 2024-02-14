江旻憓攬雙金凱旋 兩次封后兩種心情 視巴塞站病倒為鍛煉

踏入龍年，香港體壇喜訊接二連三，當中女重「世一」江旻憓先在多哈大獎賽終止季初連續兩站「一輪遊」的走勢，一路過關斬將並於決賽戰至「決一劍」，以14：13勇挫世界排名第36的意籍劍手莉絲奪冠。她在大年初一轉戰巴塞隆拿世界盃再度奏捷，於決賽以「決一劍」12：11力克世界排名第6的韓籍勁敵宋世羅封后。

江旻憓昨偕港隊隊友凱旋返港，她看見傳媒即揮手示意，並笑容滿面地跟大家拜年。不過，剛踏入30歲的她透露自己在西班牙集訓初時不慎凍病，患重感冒下出戰巴塞隆拿世界盃，戰畢個人賽後已經失聲，對於10日內贏兩項冠軍，其心情亦大為不同。

早前經歷兩站世盃一輪遊

新年重拾動力「爭勝心好強」

她提到上年底在意大利及溫哥華兩站世界盃經歷「一輪遊」，故在多哈大獎賽爭勝決心極強，「我在去年有點失去對劍擊的熱情，但在新一年已重拾動力和熱誠，我在多哈好驚一輪遊，爭勝心很強」。

戰畢多哈大獎賽，港隊隨即赴西班牙集訓，惟江旻憓透露在集訓次日已不慎病倒，只能患重感冒下出戰巴塞隆拿世界盃。她直言抱平常心反而打出驚喜，「在大年初一，我想為大家帶來好消息，個人狀態實很差，反而令我更加冷靜。我更加享受比賽，我想盡量多打幾場，藉此鍛煉自己，包括『決一劍』的心態」。即使抱恙作賽，但她也視之為寶貴經驗，「就算奧運面對任何情况，身體不適仍要設法打好比賽」。

有信心截標前南京站取佳績

女重港隊在巴塞隆拿世界盃團體賽16強不敵匈牙利隊，江旻憓在名次賽亦未有落場，港隊終以第10名收官，她直言「在團體賽甫上場便腳軟」，亦明白需好好照顧身體，「我還有很多地方要學習，像（韓國隊的）宋世羅，她可以一路打到最後」。

另一方面，由於中國隊在巴塞隆拿世界盃獲得季軍，令港隊在巴黎奧運團體賽積分榜的優勢被瞬間縮窄，但江旻憓仍相信港隊可以在下月截標前最後一站的南京世界盃爭取佳績，繼東京奧運後再次「成團」征奧。