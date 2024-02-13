體壇快訊：曼城歐聯16強夫添征哥本哈根

賴斯倒戈建功 阿仙奴血洗韋斯咸

阿仙奴昨在英超作客韋斯咸，藉倒戈的迪格蘭賴斯助攻威廉沙列巴及加比爾馬加希斯後亦埋齋，加上布卡約沙卡梅開二度，李安度杜沙特錦上添花，以6：0大捷，賽後續排第3，與少賽1場的次席曼城同分，落後榜首利物浦兩分。第6位曼聯憑海倫及麥湯米尼建功，作客以2：1挫排第5的阿士東維拉，賽後分別落後維拉及「四哥」熱刺5分和6分。

科特迪瓦主場反勝奪非國盃

非洲國家盃東道主科特迪瓦隊昨在決賽，雖被獲選為今屆最佳球員的尼日利亞守將杜斯特伊干在38分鐘先拔頭籌，卻憑中場基斯爾及前年曾患睾丸癌的前鋒施巴斯坦賀拿，分別在62和80分鐘建功，以2：1反勝和第3次封王。

巴西男足無緣奧運三連冠

巴西U23昨晨在委內瑞拉舉行巴黎奧運男足南美洲區外圍賽決賽圈，以0：1負宿敵阿根廷隊，3仗戰績1勝2負，在4隊排第3位，無緣出線挑戰三連霸。次席阿根廷隊則與首名的巴拉圭隊攜手取得入場券。

日本克加拿大取巴奧女籃資格

日本隊昨在巴黎奧運女籃外圍賽匈牙利賽區面對加拿大隊，憑非裔前鋒馬瓜伊芙蓮和後衛山本麻衣同獲全場最高的21分，以86：82擊敗對手，在該賽區錄2勝1負首名出線。第3名的加拿大隊與次席西班牙隊同晉級。

堪薩斯酋長衛冕超級碗

第58屆美式足球超級碗昨在拉斯維加斯上演。衛冕的堪薩斯酋長與三藩市49人激戰至加時，憑外接手米高爾赫特文的絕殺達陣，以25：22反勝實現兩連霸，隊史第4次奪標。