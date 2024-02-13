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體育

全馬世績保持者傑杜姆車禍亡 終年24歲

【明報專訊】去年10月打破馬拉松世界紀錄的肯尼亞籍跑手基雲傑杜姆，於當地時間周日晚上的一宗車禍中喪生，終年24歲，世界田徑總會主席高爾（Sebastian Coe）對傑杜姆逝世感震驚。

肯國體育部長嘆失瑰寶 盧旺達籍教練同身亡

肯尼亞警方表示，奇雲傑杜姆於當地晚上11時許駕車時，在其出生地大裂谷（Great Rift Valley）附近的公路上懷疑失控下撞中大樹，車身嚴重損毁，與他同行的盧旺達籍教練夏基森文拿當場證實死亡，而同車另一名女子則傷重送院。據悉事發地點屬高海拔地區，乃長跑運動員訓練的基地。

奇雲傑杜姆在2019年起投入半馬賽事，2022年在西班牙首戰全馬即以世界第4快的時間奪冠，直至去年10月，在美國芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒，打破男子馬拉松世界紀錄，成為首位在2小時1分鐘內完成馬拉松的跑手，並獲選為世界田徑總會年度運動員。他曾誓言在下月荷蘭鹿特丹馬拉松，將以刷新世績的2小時內完成比賽，詎料不幸遇上橫禍，英年早逝。

肯尼亞體育部長南旺巴（Ababu Namwamba）透過社交媒體，以「失去一顆寶石」來表達對傑杜姆離世的悲慟心情，又指對方本身就是一個傳奇，是以這噩耗令人難以接受和痛心疾首。

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