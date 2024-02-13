韋拿重遊傑志中心 偕李華度與港超球員小將交流

韋拿首次來港為2016年底，其創辦的DV7足球學院當年與傑志足球學院合作提供青訓教案。這名現年42歲的傳奇射手逾7年後再訪傑志中心，與傑志會長伍健等高層聚舊，亦應港超聯賽會邀請，昨與另一球星李華度齊到場任分享會嘉賓，向11支港超球會及球員代表交流。

東方將帥丹尼爾盧比度與兩將有淵源

此外，今季加盟東方的24歲西班牙籍守將丹尼爾透露，其父曾在西班牙球隊薩拉戈薩跟初出道的韋拿做過隊友，亦指導過對方，令他1、2歲時已認識韋拿，視對方為叔叔，稱對自己能夠成為職業球員影響深遠；曾效力傑志的盧比度（Chino）亦稱與韋拿認識多年，因韋拿效力西乙球隊希杭時，跟自己當年效力的球隊在同一地區，他們至今一直保持聯絡，關係良好不時「大談生活」，「今次他來港，讓其他香港球員以至小將們見識到真正的超級球星，可作為他們往後足球生涯的參照對象」。

除了韋拿，Chino在分享會後亦跟李華度言談甚歡，並拿手機向對方展示一張相片開懷大笑，原來那是當年他效力馬略卡時，與身穿巴塞隆拿球衣的李華度場上交手比賽照片。分享會後，韋拿與李華度在傑志中心再為港超各隊U14球員代表督師一課簡單訓練。這兩名世界盃冠軍得主最後亦有求必應，為小將們簽名及合照留念。