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體育

卡塔爾衛冕亞洲盃 艾菲夫12碼戴帽寫歷史 盡攬個人獎項

【明報專訊】亞洲盃昨晨在路薩爾體育場上演決賽，東道主卡塔爾隊此戰三度博得12碼，並悉數由陣中星將艾菲夫操刀命中「戴帽」，終以3：1擊敗今屆「黑馬」約旦隊，在主場捍衛冠軍頭銜。今屆累積攻入8球的艾菲夫，賽後盡攬神射手及最有價值球員（MVP）殊榮。

5年前首度捧盃的卡塔爾隊，昨仗22分鐘取得好開局，艾菲夫盤球闖入禁區被敵衛拿斯比絆跌，中國籍球證馬寧直指12碼點。艾菲夫親自操刀中鵠，他攻入今屆第6球後，肯定以較多助攻壓過同得6球的伊拉克隊前鋒艾文侯賽因，近乎鎖定神射手獎項。

半場落後一球的約旦隊亦非完全受壓，戰至67分鐘更憑奈馬特接應傳中，控定以左腳勁射破網追和；惟和局僅維持6分鐘，約旦隊又因艾馬迪踢跌伊斯馬爾，經球證翻看視像裁判（VAR）後再被判12碼，艾菲夫第2次主射命中，助卡塔爾再領先。戰至補時5分鐘，艾菲夫被約旦隊門將阿布拉拿撞跌，球證翻看VAR後三罰極刑。艾菲夫再任劊子手命中，成為史上首名在亞洲盃決賽完成帽子戲法的球員，並助卡塔爾隊奠定3：1勝局，連續兩屆登上亞洲之巔。

艾菲夫以魔術慶祝入球獻妻子

傳有望旅歐 「由命運主宰」

艾菲夫在這屆亞洲盃技驚四座，引來再度旅歐的遐想，惟這名27歲鋒將賽後對此淡然處之，「這不會是容易的決定，還受很多因素影響。一切都由命運主宰，如果這（旅歐）是命中注定，那就是命中注定的」。

值得一提是，他這仗建功後均拿出事先準備道具，在鏡頭前大玩魔術慶祝，別開生面。他透露從球員卡變出的「S」紙牌，背後與愛妻有關，「她名字第一個字母是S，她來自科威特，這次第一次來路薩爾觀看我比賽。我想把自己今（昨）晚得到的榮譽都送給她」。

賽事獎項方面由卡塔爾隊全數包辦，除了艾菲夫獨攬神射手及MVP獎項，曾在8強對烏茲別克三救極刑的門將巴森亦當選最佳門將。此外，該隊亦獲賽會頒發公平競技獎。

（亞洲盃2023）

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