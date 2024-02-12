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2024年2月12日星期一
傑志挫東方銀牌兩連霸 火藥味濃球證派3紅 明加索夫加時絕殺
利華古遜榜首拉開5分 3球輕取拜仁 阿朗素促麾下保持冷靜
皇馬折比寧咸 榜首戰慘勝基羅納
夏蘭特隔77日再「士哥」 曼城贈愛華頓兩蛋續追利物浦
孫興慜回歸即獻關鍵助攻 領熱刺反勝白禮頓
海外名宿陸續抵港 明與香港明星隊爭賀歲盃
國米反克羅馬意甲領先7分 首都狼新帥迪羅斯首敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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