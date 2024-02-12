夏蘭特隔77日再「士哥」 曼城贈愛華頓兩蛋續追利物浦

曼城是役先收起中場奇雲迪布尼，以謝利美杜古及菲爾科頓支援在前線掛帥的夏蘭特，惟兩軍半場互無紀錄；下半場曼城領隊哥迪奧拿在57分鐘換入迪布尼，戰至71分鐘曼城的一次角球攻勢，愛華頓球員在禁區解圍不果，夏蘭特近門把握機會勁射破網，85分鐘迪布尼為夏蘭特送上美妙直線，後者不負所望擺脫敵衛再射破比克福特十指關，終領曼城在主場以2：0擊敗愛華頓。

高普證阿諾特觸傷膝蓋

對於為何將各賽事近23次上陣有份炮製23個入球的迪布尼放在後備席，哥迪奧拿解釋道：「迪布尼入替後，其頭腦為我們帶來很多新鮮感，他後備上陣的影響力，有時會比任正選更大。」藍月在各項賽事取得十連勝，單計英超亦錄得六連勝佳績。

另一方面，一哥利物浦昨晨在鋒將迪亞高祖達、路易斯迪亞斯及達雲紐尼斯各建一功下，在主場以3：1擊敗般尼，球隊昨有門將艾利臣比加及後衛祖高美斯染病缺陣，右閘阿歷山大阿諾特亦在半場被換出，賽後領隊高普證實這名英格蘭隊球星膝蓋有傷，要就其傷勢作「進一步評估」。利物浦贏波後續以54分居首，以兩分領先少賽1場的曼城。