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體育

皇馬折比寧咸 榜首戰慘勝基羅納

【明報專訊】皇家馬德里昨晨於西甲榜首戰憑中場祖迪比寧咸起孖，加上翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞傳射居功，在主場以4：0大勝「黑馬」基羅納，拉開榜首5分優勢。惟會方賽後證實在下半場傷出的比寧咸，因左足踝傷患料需養傷3周，勢無緣球隊歐聯兩鬥RB萊比錫的16強大戰。

兩軍賽前在今季西甲同樣僅敗一場，不過有主場之利的皇家馬德里甫開賽便主導形勢，並憑雲尼斯奧斯於6分鐘的遠射先開紀錄。35分鐘，他在左路妙傳予比寧咸，後者再扭過敵軍門將加沙寧加射入空門拉開比數。下半場戰至54分鐘，雲尼斯奧斯的左路傳中球被加沙寧加擋出不遠，比寧咸殺入禁區再度射入空門領先至3球。

比寧咸料唞3周 難戰歐聯16強

雖然比寧咸在3分鐘後因左足踝被踢傷而退下火線，但球隊續表現強勢，全場攻門16比5下，在61分鐘由洛迪高高斯接應雲尼斯奧斯的傳送下長驅直進，在禁區頂勁射入網，終為「銀河艦隊」鎖定4：0勝局，賽後24戰得61分續居首，並拉開次席的基羅納5分。

賽後皇馬主教練安察洛堤盛讚道：「這是己隊今季表現最佳的一仗，所有事都很完美！」而他亦稱讚雲尼斯奧斯的比賽態度是世界一流，但同時為另一功臣比寧咸的傷勢感憂心。而會方在賽後為其磁力共振（MRI）後，預料其左足踝傷患需休養至少3周，這亦意味他勢無緣為球隊出戰歐聯兩鬥RB萊比錫的16強大戰，以及未來3輪聯賽。

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