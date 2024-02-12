利華古遜榜首拉開5分 3球輕取拜仁 阿朗素促麾下保持冷靜

利華古遜昨仗雖然僅得約四成控球率，但卻憑藉較佳組織力在反擊中佔盡「甜頭」。戰至18分鐘，倒戈的克羅地亞國腳翼衛史坦尼錫接應隊友傳中，伏兵遠柱在無人看管下射入先開紀錄。「藥廠」得勢不饒人，雖多次攻門被拜仁門將紐亞撲出，半場僅以1球領先，但換邊後僅5分鐘，主隊另一翼衛阿歷斯基莫度與鋒將尼敦迪拿二人短傳入楔，前者殺入禁區窄角度射網頂而入，再次撕破拜仁防線拉開比數。

及後拜仁反撲無力之餘，更被後備上陣的藥廠翼衛謝利美費林邦先於88分鐘射門中柱，再於補時5分鐘藉紐亞上前助攻而反擊射入空門，最終助利華古遜以3：0輕取拜仁，今季兩度交手不但1勝1和，在德甲聯賽榜更以21戰17勝4和得55分的不敗戰績繼續穩居榜首，拉開次席的拜仁5分，並有望粉碎對方十二連霸美夢。

杜曹認防線多犯錯致敗

賽後沙比阿朗素表示：「是役麾下表現相當有紀律性，在形勢稍為被動下要尋找及把握機會並不容易。這無疑是重要的3分，但必須繼續保持冷靜，始終現在只是2月份，聯賽還有13輪。」至於拜仁主帥杜曹則承認這仗輸在防線屢現犯錯，加上射手哈利卡尼欠就供應亦是問題所在，賽後將會就此檢討，期望球隊可盡快重新振作。