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體育

傑志挫東方銀牌兩連霸 火藥味濃球證派3紅 明加索夫加時絕殺

【明報專訊】香港高級組銀牌昨日大年初二於旺角大球場上演終極對決，傑志與東方連續兩屆決賽碰頭添火藥味，使執法球證譚炳煥趁着新年「派利市」，向雙方球員派發15黃3紅。賽事吸引4570名球迷入場下，兩軍法定90分鐘賽和1：1，「藍鳥」終在加時末段憑明加索夫射入奠勝球，以2：1擊敗對方，實現兩連霸。

昨賽前一個半小時已有約200名球迷排隊等候入場。香港足總為迎新歲，除了向球迷派發揮春，賽前更安排舞龍舞獅表演助興。上屆互射12碼擊敗東方封王的傑志，開賽早段有費蘭度因傷退下火線。東方則在18分鐘曾有馬希偉將皮球送入網內，但旁證示意其隊友余在言越位在先變詐糊。東方較後時間擁有較多控球權，但實際具威脅埋門欠奉。半場雙方互交白卷。

兩軍各有一球12碼須重射

賽事轉捩點出現在75分鐘，傑志隊長艾里奧疑向旁證投訴過激，被主球證譚炳煥以兩黃一紅驅逐出場。10人應戰的藍鳥，5分鐘後更有羅拔圖踢跌高素巴耶夫輸12碼。馬高斯初次操刀宴客，由高素巴耶夫補中，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，稱有球員犯規須重射。東方改由梁冠聰任劊子手，順利打破僵局。

東方連續兩屆不敵傑志

伍健籲球迷入場重新關注港超

然而，同樣的劇本出現在補時3分鐘，傑志乘對手高素巴耶夫犯手球，球證到場邊翻看VAR片段後再判12碼，並以兩黃一紅驅逐高素巴耶夫，變成10打10。查理史葛主射被葉鴻輝救出，潘沛軒衝前補中；惟球證再經VAR覆核，同指有球員犯規須重射，查理史葛再次操刀則命中。雙方法定時間各一言和，進入30分鐘加時。東方在106分鐘再有巴科爾侵犯羅素領紅，9人應戰；最終在118分鐘被明加索夫射破大門，連續兩屆向對手稱臣。

傑志會長伍健認為，昨仗兩軍合演刺激的比賽，並指出球迷上半季的目光都集中在港足，呼籲球迷下半季重新關注港超，「球員能在港足有表現，全因他們受聘於球會，有出糧、保險，球會讓出賽期予港足備戰。球迷不論支持何隊，也要選擇支持球會；沒有它們，就沒有香港隊」。

在亞洲盃獲港足重用的傑志中堅周緣德，日前盛傳將轉投中超河南隊。伍健被問到傳言屬實否，回應道：「傾緊，未曾動筆，相信不是未來兩日會發生的事。」周緣德對轉會一事則說，去留皆尊重會方決定，「即使要離開，也希望好聚好散」。

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