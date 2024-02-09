報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
體育
2024年2月9日星期五
卡塔爾衛冕之路只差一步 4強反勝伊朗 黑馬約旦成爭冠終極考驗
傑志東方年初二會師旺角爭銀牌 費蘭度盼延續全勝運勢 余在言記悔恨爭首錦標
尼日利亞極刑戰射贏南非 決賽重遇東道主科特迪瓦
車路士挫維拉過關 普帥讚本季代表作
連格轉戰韓職 簽FC首爾兩年
足壇快遞：畢爾包西盃4強先拔頭籌
港乒下周征韓戰世團賽 李靜署任總教練領軍 爭巴黎奧運資格
港下月辦場地國家盃 李思穎領銜主場出擊
體壇快訊：中國隊跳水世界賽增兩金
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
卡塔爾衛冕之路只差一步 4強反勝伊朗 黑馬約旦成爭冠終極考驗
傑志東方年初二會師旺角爭銀牌 費蘭度盼延續全勝運勢 余在言記悔恨爭首錦標
尼日利亞極刑戰射贏南非 決賽重遇東道主科特迪瓦
車路士挫維拉過關 普帥讚本季代表作
連格轉戰韓職 簽FC首爾兩年
足壇快遞：畢爾包西盃4強先拔頭籌
港乒下周征韓戰世團賽 李靜署任總教練領軍 爭巴黎奧運資格
港下月辦場地國家盃 李思穎領銜主場出擊
體壇快訊：中國隊跳水世界賽增兩金
電視精選
卡塔爾衛冕之路只差一步 4強反勝伊朗 黑馬約旦成爭冠終極考驗
傑志東方年初二會師旺角爭銀牌 費蘭度盼延續全勝運勢 余在言記悔恨爭首錦標
尼日利亞極刑戰射贏南非 決賽重遇東道主科特迪瓦
車路士挫維拉過關 普帥讚本季代表作
連格轉戰韓職 簽FC首爾兩年
足壇快遞：畢爾包西盃4強先拔頭籌
港乒下周征韓戰世團賽 李靜署任總教練領軍 爭巴黎奧運資格
港下月辦場地國家盃 李思穎領銜主場出擊
體壇快訊：中國隊跳水世界賽增兩金
prev
next