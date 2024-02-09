港下月辦場地國家盃 李思穎領銜主場出擊

國家盃場地單車賽是巴黎奧運的計分賽事之一，香港站料吸引40個國家及地區、接近400位車手參賽，英國、德國、法國、比利時、意大利、澳洲、美國、哥倫比亞及日本隊勁旅已報名參戰。

在港隊「女車神」李慧詩退役、梁峻榮轉任助教後，杭州亞運獎牌得主李思穎擔起領軍重任，她不諱言感到壓力，幸得署理總教練達海飛開解，「我有些擔心國家盃，之前Sarah（李慧詩）在隊，我們有獎牌保證，但現在就大鑊了。不過，他告訴我鬥車不是為了他人，應專注自己發揮」。

執教港隊近30年的沈金康去年底離任，在隊中有6年經驗的達海飛署任總教練，他早前帶領港隊到澳洲集訓，並於阿德萊德出戰首站國家盃。李思穎坦言達海飛喜歡以賽代練，讓車手有更多實戰經驗，這對自己大有幫助，「我們在澳洲訓練時，每星期都有比賽，亦有跟當地車會的男生鬥車，比賽強度好高，我更容易提升狀態」。

李思穎在香港站將出戰全能賽及麥迪遜賽，她期望在主場觀眾打氣下，突破最佳成績，力爭奧運資格。李思穎在阿德萊德站國家盃伙梁穎儀在麥迪遜賽獲第13，她直言與新拍檔合作不錯，「她本身公路踩得好，比我更大膽敢攝位，我們首次拍檔的成績不錯，是個好大的鼓舞」。港隊將於本月18日赴印度，備戰21日展開的亞洲賽，隨後返港轉戰國家盃。