連格轉戰韓職 簽FC首爾兩年

現年31歲的連格在曼聯成名，曾助球隊在2015／16年球季贏得英格蘭足總盃，以及在2016／17年球季贏得聯賽盃及歐霸盃。惟其後因未能在球隊穩佔正選，曾外借至韋斯咸，其後再以自由身轉投諾定咸森林，至去夏約滿後一直未能落班。

孫興慜返熱刺 明晚英超勢復出

連格在接受訪問時稱，希望是次加盟FC首爾，能夠為自己及球會締造雙贏局面，「希望我可以在這裏重新享受比賽樂趣，同時也可以向韓國球迷展示我的能力，最終令韓職走向更加全球化」。據轉會專家羅曼奴稱，連格將與FC首爾簽下2年合同，而韓媒則指其年薪高達15.5億韓圜（約910萬港元）。

另英超球會賓福特領隊法蘭克表示，27歲射手艾雲東尼勢將在今夏離隊他投。艾雲東尼涉於2017至21年間232次違反博彩規例賭波，曾被英足總罰停賽8個月，而他近日又受到敵軍球迷帶有種族族歧視成分的辱罵，球會已展開調查。至於日前在亞洲盃出局的韓國隊，首席球星孫興慜已返英向熱刺報到，冀能趕及在周六晚英超迎戰白禮頓，與對方的翼鋒三笘薰上演「日韓大戰」。