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體育

車路士挫維拉過關 普帥讚本季代表作

【明報專訊】接連在英超賽場失利，連去夏才走馬上任的領隊普捷天奴都已聞到「魷魚香」的「藍戰士」車路士，昨在英格蘭足總盃第4圈重賽總算一吐烏氣，憑干拿加歷查、尼高拉斯積遜及安素費南迪斯各建一功，作客3：1淘汰今季在主場表現出色的阿士東維拉，晉級16強。「肥普」賽後不諱言，球隊此仗終於踢出本季代表作。

連同今次英足總重賽凱旋而歸，車路士近10次作客維拉公園錄得8勝2負佳績，而在過去兩輪英超接連被利物浦及狼隊轟入4球大敗而回後，昨能從維拉凱旋，在普捷天奴眼中絕對稱得上是「救命勝仗」，他說：「這是我們在今個球季最出色的演出。面對今季主場戰績全英超第2名的球隊，球員仍可以享受賽事，展示自己高水準一一面，實在是非常正面。」

不過，「肥普」亦「出口術」指球隊實力已今非昔比，希望球迷能更有耐性面對戰績動盪期，「坦白講，我們已不是20年前的那支車路士。現時球隊陣容很年輕，他們最需要的是時間和信任」。

森林12碼驚險擊退布里斯托城

另一英超球隊諾定咸森林，則在另一場英足盃第4圈重賽法定時間內主場只能與英冠的布里斯托城踢成1：1。森林最終戰至互射12碼階段以5：3擊敗有森美波爾「宴客」的客軍，將與曼聯爭入8強。

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