傑志東方年初二會師旺角爭銀牌 費蘭度盼延續全勝運勢 余在言記悔恨爭首錦標

兩隊上屆決賽法定時間踢成1：1，傑志互射12碼贏4：2。今屆「藍鳥」在8強7：0大炒晉峰及4強1：0力克理文；東方在8強3：2險勝冠忠南區，4強3：0大勝標準流浪。銀牌決賽票價120元、特惠票40元，每張門票附送決賽紀念版匙扣；比賽當日球場內除有銀牌獎盾「打卡位」，還有財神到場及舞獅表演。

兩隊主教練及球員昨午出席賽前記者會。東方主帥盧比度（Chino）期望像上屆決賽般繼續踢出競爭力，並看到旺角場爆滿。上屆戰至12碼飲恨，Chino笑言不想再鬥極刑，「我們今季5次射12碼射失4球，希望今次運氣會在我們這方吧」。

今季加盟東方的22歲大港腳余在言稱，對上季在足總盃決賽為流浪後備上陣，對傑志以1：7大敗的印象仍非常深刻。他表示不想再有悔恨，有信心今次可復仇，力爭個人首項錦標，「傑志年年都強，我們一直都以underdog身分迎戰，但我相信每支球隊都有弱點，希望我們可從中針對踢出部署」。

贏過3次銀牌的費蘭度稱，希望能夠延續個人決賽全勝走勢，「我只知之前有踢的決賽都是贏，但我仍然很想贏多次冠軍，決賽心得就是必須專注和避免犯錯」。傑志主教練金東進透露，隨着門將保羅已傷癒，所有球員都可候命。