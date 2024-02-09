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體育

卡塔爾衛冕之路只差一步 4強反勝伊朗 黑馬約旦成爭冠終極考驗

【明報專訊】亞洲盃昨上演峰迴路轉的4強比賽，結果佔主場之利的衛冕之師卡塔爾隊藉末段取得入球，以3：2反勝末段少踢一人的西亞勁旅伊朗隊，將在下周日晚決戰「黑馬」約旦隊。今屆已為卡軍入5球的翼鋒艾菲夫賽後稱「希望最好的仍未降臨」，暗示目標蟬聯冠軍。

卡塔爾隊8強戰需加時後以互射12碼險勝烏茲別克隊，伊朗則先在16強以同一方式淘汰敘利亞隊，後於8強藉翼鋒查漢巴克殊射入12碼絕殺日本隊。伊朗此仗有達利米停賽後復出掛帥，並憑另一鋒將阿斯蒙甫開賽4分鐘以一記精彩倒掛打開紀錄。卡軍中場耶森加巴於17分鐘接應艾菲夫回傳射門「省」中對方球員「笠死」敵軍門將比蘭雲特扳平，而艾菲夫在43分鐘左路射入世界波更助球隊反超2：1完上半場。

51分鐘，伊朗因卡軍球員禁區內犯手球被判12碼，查漢巴克殊操刀得手追和2：2，往後更控制戰局，令卡軍後防險象環生，卻在82分鐘出現反高潮，上屆亞洲盃以9球榮膺神射手的卡軍鋒將艾姆斯阿里，在禁區內把握伊朗「裝越位」失敗無人看管下射入。隨着查漢巴克殊補時施射中內柱彈出，有卡里沙達早在90分鐘侵犯阿菲夫直接領紅的伊朗，終以2：3告負飲恨。

27歲的艾菲夫說：「這仗勝來不易。我們為自己和球迷感到很自豪，希望最好的仍未降臨。」上屆只斬獲1球的他今屆已獨取5球，只落後在射手榜領先的伊拉克隊鋒將阿綿哈辛1球。伊朗的60歲主帥加蘭內伊則說：「足球比賽就是當你無法把握入球機會，就會被懲罰。若要找人負責，那不會是伊朗足總或球員，是我。這是我一生中感覺最糟糕的其中一天。」

中國球證馬寧決賽執法

卡軍將在下周日決戰世界排名第87的約旦隊，據亞洲足協官方消息，中國裁判組將首次執法亞洲盃決賽，其中44歲的馬寧將擔任球證，周飛及張鋮擔任旁證，而41歲的傅明則出任VAR裁判。馬寧今屆已先後執法分組賽韓國對巴林隊、16強卡軍對巴勒斯坦隊及8強伊朗對日本隊。

（亞洲盃2023）

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