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體育

韓國亞洲盃4強止步 孫興慜考慮退出國家隊 約旦歷史性入決賽

【明報專訊】韓國隊昨在亞洲盃4強零中龍下，大熱倒灶以0：2不敵世界排名第87名的約旦隊，被對方歷史性首闖決賽。隨着「太極虎」遭滑鐵盧，代表今屆亞洲盃冠軍將落在西亞球隊手上。隊長孫興慜賽後難掩失望多次道歉，31歲的他又提及會考慮是否有能力可繼續代表國家隊。

世界排名23名的韓國今屆兩次遇上排名低64名的約旦，先同在分組賽E組踢成2：2平手。昨仗有日前訪港的「萬人迷」碧咸到來做座上客，太極虎有中堅金玟哉停賽，孫興慜與黃喜燦及李康仁組成星級鋒線，全場近七成控球率，但只得7次攻門更零中龍，受壓於今屆黑馬約旦，被對方多達17次攻門兼7次中龍。半場互無紀錄後，約旦憑效力法甲蒙彼利埃的前鋒艾達馬傳射建功，先在53分鐘傳予艾拿馬特笠射得手，66分鐘策動反擊擺脫數人妙射破網，終勝2：0，率先晉身周六舉行的決賽，將與今晨卡塔爾及伊朗隊的勝方爭冠，亦意味繼2007年一屆後決賽沒有東亞球隊。

韓國近4屆兩次4強止步、1次亞軍，隨着賽事由上屆起不設季軍戰，球隊亦結束今屆亞洲盃之旅。賽後所有韓國球員都向現場球迷鞠躬道歉，孫興慜賽後受訪時再次致歉：「球員已經盡力，但因為失誤以這樣方式結束，我感到非常失望，我們未能達到球迷期望，再一次說抱歉。」被問到如何準備緊接下月底的世界盃亞洲區外圍賽時，這名31歲熱刺球星竟稱：「我要考慮是否還有能力繼續代表國家隊，主教練可能不再考慮我了。」孫興慜賽後兩小時隨即被發現已到機場啓程赴倫敦，準備歸隊熱刺再戰英超。今屆射入3球的李康仁則稱，要反思如何讓國家隊改進，認為球隊未來需要有很多改變。

執教表現捱批 奇帥不信會遭解僱

韓國力爭64年後再次亞洲盃封王夢碎，分組賽僅1勝2和次名出線，16強及8強面對沙特阿拉伯及澳洲隊均補時追和再驚險晉級。執教近一年的主帥奇連士文領軍備受韓媒抨擊，包括昨仗賽後仍臉帶笑容捱批。這名59歲德國隊名宿賽後解釋這是尊重對手，「當對手表現更好時，應該大方握手祝賀」。他又不認為會因亞洲盃出局而被解僱，僅稱會分析檢討今屆賽事，然後準備下月底世盃外兩鬥泰國隊。

（亞洲盃2023）

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