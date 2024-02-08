明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：賀歲盃初三1881辦酒會恭迎海外名宿

【明報專訊】由富衛保險冠名的賀歲盃將於下周二大年初四下午5時在香港大球場舉行，由香港明星隊對世界明星隊，大會昨宣布將於賽前一日年初三晚在尖沙嘴1881公館中庭舉行歡迎酒會，參賽的10多名海外名宿都會出席，20個酒會入場名額今早11時起於賽事網頁開放予球迷搶購，須免費登記會員並以積分及加2780港元購買，先到先得換完即止。

國米擬辦中國行或訪港

港協暨奧委會副會長霍啟剛早前到訪意大利與國際米蘭高層交流，這支意甲球會近日在微博發文，發布高層與霍啟剛的合照，並稱感謝對方邀約，球會也期待未來有機會能赴港，進一步交流足球文化。國米的中國籍班主張康陽亦轉載了發文，稱會安排「國米中國行」。

蔡再懃梁嘉顯因傷退出港籃亞洲盃大軍

國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽本月底開打，被編入B組的港隊將於22日在荃灣體育館主場鬥菲律賓隊。港籃主帥趙永良回覆本報查詢時，指蔡再懃和梁嘉顯因傷退隊，中鋒卜聿揚則因私事申請退選，故12人大軍名單為徐遠征、惠龍兒、梁兆華、楊睿騏、楊瑞鴻、蔡龍德、黃子謙、蘇志樂、陳曉峰、韓天次、廖鈞浩及譚子健。

大坂直美阿布扎比網賽雙線出局

阿布扎比網球公開賽昨假阿聯酋續演，日籍前世界一姐大坂直美雙線出局，她在女單32強以直落兩盤5：7、0：6不敵美國隊的歌蓮絲，是她今年復出後4場單打的第3敗；而她及後伙拍突尼斯籍好手查比雅轉戰女雙16強，則以直落兩盤3：6吞敗，同告無緣晉級。

上 / 下一篇新聞