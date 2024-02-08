體壇快訊：賀歲盃初三1881辦酒會恭迎海外名宿

國米擬辦中國行或訪港

港協暨奧委會副會長霍啟剛早前到訪意大利與國際米蘭高層交流，這支意甲球會近日在微博發文，發布高層與霍啟剛的合照，並稱感謝對方邀約，球會也期待未來有機會能赴港，進一步交流足球文化。國米的中國籍班主張康陽亦轉載了發文，稱會安排「國米中國行」。

蔡再懃梁嘉顯因傷退出港籃亞洲盃大軍

國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽本月底開打，被編入B組的港隊將於22日在荃灣體育館主場鬥菲律賓隊。港籃主帥趙永良回覆本報查詢時，指蔡再懃和梁嘉顯因傷退隊，中鋒卜聿揚則因私事申請退選，故12人大軍名單為徐遠征、惠龍兒、梁兆華、楊睿騏、楊瑞鴻、蔡龍德、黃子謙、蘇志樂、陳曉峰、韓天次、廖鈞浩及譚子健。

大坂直美阿布扎比網賽雙線出局

阿布扎比網球公開賽昨假阿聯酋續演，日籍前世界一姐大坂直美雙線出局，她在女單32強以直落兩盤5：7、0：6不敵美國隊的歌蓮絲，是她今年復出後4場單打的第3敗；而她及後伙拍突尼斯籍好手查比雅轉戰女雙16強，則以直落兩盤3：6吞敗，同告無緣晉級。