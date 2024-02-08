國家球市萎縮 粵球迷不忍廣東足球盛轉衰

望廣州隊重新振作再衝超

支持廣州隊逾10年的馮先生對愛隊由盛轉衰感遺憾，認為中超在多支廣州球隊退出下失色不少，「廣州隊即使未解散，都可能回不去以前巔峰。現在球隊全恒大足校班底需時打磨，甚至要護級。但作為廣州人，對這球隊有感情」。2013年起支持廣州隊的梅先生同稱，不願看見廣州足球如斯田地，「廣州足球一直發展很好，現在心情落差很大，不說重返亞洲之巔，希望能重新振作再次『衝超』」。他認為梅州客家仍能成為中超的廣東代表，「梅州是南粵足球起源，李惠堂等名將都來自該處，算是廣東最後一支堅守中超的球隊」。

國家球壇於2010年代步入「金元時期」，廣東足球亦重拾輝煌，廣州恒大（現稱廣州隊）10年內八奪中超冠軍，2013及15年更稱霸亞冠盃，與同市球隊廣州富力（後改稱廣州城）合演的「羊城打吡」一度是中超話題大戰之一。

隨着內地房地產市場不景及新冠疫情爆發，國家足球陷入困境，2022年中超曾有4隊廣東球隊，過去一年廣州城及深圳隊先後散班；昔日班霸廣州隊去年降至中甲，今年被指欠債曾要「直播帶貨」籌錢自救，直至上周總算留住會籍續戰新季。