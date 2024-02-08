明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國家球市萎縮 粵球迷不忍廣東足球盛轉衰

【明報專訊】廣東「南派足球」技術細緻，在國家足運發展一直佔據重要地位，然而近年國家足球市場萎縮，不少扎根省內球隊衰落甚至面對散班命運。昨入場看省港盃次回合的多名廣州球迷同稱，不忍見證廣州足球由盛轉衰。

望廣州隊重新振作再衝超

支持廣州隊逾10年的馮先生對愛隊由盛轉衰感遺憾，認為中超在多支廣州球隊退出下失色不少，「廣州隊即使未解散，都可能回不去以前巔峰。現在球隊全恒大足校班底需時打磨，甚至要護級。但作為廣州人，對這球隊有感情」。2013年起支持廣州隊的梅先生同稱，不願看見廣州足球如斯田地，「廣州足球一直發展很好，現在心情落差很大，不說重返亞洲之巔，希望能重新振作再次『衝超』」。他認為梅州客家仍能成為中超的廣東代表，「梅州是南粵足球起源，李惠堂等名將都來自該處，算是廣東最後一支堅守中超的球隊」。

國家球壇於2010年代步入「金元時期」，廣東足球亦重拾輝煌，廣州恒大（現稱廣州隊）10年內八奪中超冠軍，2013及15年更稱霸亞冠盃，與同市球隊廣州富力（後改稱廣州城）合演的「羊城打吡」一度是中超話題大戰之一。

隨着內地房地產市場不景及新冠疫情爆發，國家足球陷入困境，2022年中超曾有4隊廣東球隊，過去一年廣州城及深圳隊先後散班；昔日班霸廣州隊去年降至中甲，今年被指欠債曾要「直播帶貨」籌錢自救，直至上周總算留住會籍續戰新季。

上 / 下一篇新聞