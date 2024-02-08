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體育

港足失落省港盃 三連霸夢碎 次回合極刑戰飲恨不敵廣東 安達臣滿意麾下小將奮戰到底

【明報專訊】第42屆省港盃昨晚在廣州越秀山體育場續演，在首回合領先兩球的香港足球代表隊，昨於次回合作客在7288名球迷見證下，法定時間以1：3不敵廣東隊，總比數被追和3：3。兩軍終激戰120分鐘未分高下，港足互射12碼以2：4飲恨，無緣三連霸，不過主教練安達臣賽後滿意一班小將奮戰到底。

明報記者 林欣澤、鄧宗弘廣州直擊

港足過去7屆作客廣東悉數落敗，此戰正選相比首回合有3個變動，由林樂勤、黃皓雋及補選的入籍兵艾華「擔正」。廣州昨晚氣溫低至10℃，仍有近100名港足球迷冒寒北上，以連綿不斷的打氣聲，成為港足對抗廣東隊主場氣勢的最強後盾。

過去7屆作客廣東全敗

首回合兩球優勢無助奪標

港足開賽3分鐘首次埋門，張憙延起腳乏力被門將程月磊接實，7分鐘被廣東隊先拔頭籌，38歲中國前國腳中鋒肖智接應傳中力壓兩名港足守將頭槌破網。港足面對主隊頻頻兩邊傳中轟炸陷於下風，25分鐘仍憑黃皓雋開出罰球，艾華乘程月磊拍出不遠後近門補中，再次鞏固領先優勢。不過廣東在40分鐘策動快攻，港足門將謝家榮雖擋出梁學銘近射，但面對陳哲超補射欲救無從，上半場落後1：2。

換邊後港足再失一球，66分鐘門前一輪混戰，面對敵軍連番攻門縱有林樂勤救駕及獲門柱保佑，仍被廣東的廖均健「執雞」得手，總比數被追至3：3平手。港足77分鐘曾有入球良機，林樂勤以非慣用的右腳施射中楣彈出。結果法定時間踢成3：3，賽事不設作客入球優惠下，兩軍總比數打和要加時續戰。港足撐過額外30分鐘的作客惡鬥，需互射12碼分勝負，港足面對全場廣東球迷噓聲滿遍，第1及3輪分別有陳凱柏和葉卓文宴客，廣東隊則4輪皆中，港足最終以2：4飲恨，總比數負5：7，失落省港盃錦標。

安達臣不在意12碼戰果

「年輕球員汲取經驗最緊要」

雖在首回合領先兩球下飲恨，但主帥安達臣賽後仍滿意一班小將奮戰到底，表明不在意12碼戰果，「12碼賽果機會均等，贏輸無實際意義，這班年輕球員踢了兩場出色比賽，從中汲取經驗才是最重要」。

港足陣中不少球員均首次體驗省港盃作客，21歲翼鋒黃皓雋認為學習到適應球迷及球證等變數；20歲後衛曾以行則不想把球證執法偏差作為輸波藉口，寧願承認表現不足，「輸波非自單一原因，不能一味怪責（球證）。明知一些『五五波』吹判較嚴謹，自己還是很多犯規造成不少險象，有些判斷其實可穩陣、淡定一點」。

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