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體育
2024年2月7日星期三
科頓戴帽領曼城反勝 哥帥讚移中攻堅爆發 藍月僅落後紅軍兩分
僅8名宿參與 郭嘉諾信狀態仍佳 香港明星隊最後備戰賀歲盃
港足征粵爭省港盃 圖破近年作客宿命 首回合擁兩球優勢 安達臣冀球證確保公平競技
東方引入4新股東 偕順德足協辦新會戰中冠
伊朗4強硬碰卡塔爾 憂球證與主隊同操阿拉伯語
足壇快遞：尼日利亞鬥南非或缺箭頭
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體壇快訊：全紅嬋游泳世界賽10米台首封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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