東方引入4新股東 偕順德足協辦新會戰中冠

東方引入美建集團、鄺文記、潪㵆發展及XDAG基金會成新股東，同時與順德足協合辦新球會。東方體育會副主席游永強形容此舉為「強強聯合」，順德會提供場地配套等硬件，東方則提供青訓系統，期望推動粵港澳大灣區青少年足運發展。

順德東方來季將首戰中冠（中國第四級聯賽），游永強盼更多本地球員挑戰更高水平賽事，「茹子楠及陳俊樂等在中國發展後有明顯進步，我們希望在中冠打好根基，長遠以中超為目標」。他稱會方不考慮「燒錢」聘請強援，否則有違培育新一代的初衷，「我們要讓挑戰中超由幻想變夢想，再變理想。中超的資源投入是大挑戰，我們要盡量培訓足夠的本地球員，而非靠燒錢去追求短期成績」。

高層盼球員可中港雙線作賽

游永強補充，順德東方不會硬性規定兩地球員名額，期望球員可以港超與中冠雙線作賽，「我們當然希望球員可以兩邊走，但要視乎會籍等限制，至於什麼球員出戰中冠就交由教練團決定」。他強調東方「根在香港、心懷祖國、放眼世界、力爭上游」，不會離開香港市場。