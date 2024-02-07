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體育

港足征粵爭省港盃 圖破近年作客宿命 首回合擁兩球優勢　安達臣冀球證確保公平競技

【明報專訊】第42屆省港盃今晚7時30分移師廣州越秀山體育場上演次回合，手持兩球優勢的香港足球代表隊，將作客再鬥廣東隊。主教練安達臣昨出席賽前記招提到，作客一役將跟首回合截然不同，但仍希望麾下如常踢出具活力的逼搶足球，並希望內地球證能確保公平競技。

廣東vs.香港

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港足上周三首回合憑兩名亞洲盃港腳陳肇鈞和潘沛軒建功，主場2：0輕取廣東隊先聲奪人。不過，港足對上7屆作客廣東悉數敗陣，其中2018年次回合作客輸0：2，兩回合言和下憑互射12碼勝出奪冠；上一次作客贏波更要追溯到2008年，當時以港聯出戰小勝1：0。

港足戰畢首回合後，上周六更新次回合決選名單，大軍較上仗多一人至23人；當中下周日需出戰高級組銀牌決賽的3名東方球員黃梓浩、余在言和孫銘謙，以及港會翼鋒簡嘉亨均被剔走；補選分別是上仗因菁英盃撞期未入選的冠忠南區3將陳凱柏、趙聡悟、艾華，以及傑志中場鄭展龍和標準流浪前鋒劉智樂。

港足昨晚提前到越秀山體育場操練適應。安達臣希望麾下如上仗展現活力，「我們首回合踢出高壓逼搶、具威脅的足球，希望今仗能維持。不過，在內地比賽會是不同，不知道執法球證會否帶來公平競技，但我們是如此希望」。

陳肇鈞征戰頻頻未言倦

首回合替港足先開紀錄的陳肇鈞，被問到過去一個多月連番征戰有否疲態，他稱從亞洲盃的頻密賽程中，已適應連場硬仗，「單看賽程是倦人的，但我們亞洲盃4、5日踢一場波，而且是高強度，體能狀態較快恢復」。

廣東隊方面，據內地傳媒指，曾為中國隊（國足）上陣一次的前鋒謝維軍，現仍隨天津津門虎在泰國季前集訓，肯定繼首回合後再缺陣。

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