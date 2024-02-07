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體育

僅8名宿參與 郭嘉諾信狀態仍佳 香港明星隊最後備戰賀歲盃

【明報專訊】闊別5年的賀歲盃將於下周二年初四在香港大球場舉行，香港明星隊昨晚賽前最後操練輕舒腳頭，縱只有8名球員出席，不過負責帶隊的教練郭嘉諾稱，一眾香港名宿狀態仍佳，相信可滿足球迷期待。

香港明星隊陣容星味十足，包括歐偉倫、陳肇麒、山度士、李健和及陳偉豪等名將，將面對有托迪、迪比亞路、李華度、韋拿及史奈達等在陣的世界明星隊。

山度士稱默契不成問題

香港明星隊昨晚在將軍澳足球訓練中心冒雨操練約一小時，僅8名球員參與，包括山度士、陳志康、李偉文、高尼路、唐建文、李康廉、安基斯及蘇偉泉。郭嘉諾透露球隊僅兩課備戰，包括上周四友賽香港城市大學校隊，笑言快將過年及各人工作關係難夾時間練波，惟稱：「大家狀態仍然不錯，而且今場賽事贏輸非重要，除了睇對手球星，一班本地名宿都有歷史價值」。他舉例，如兩代港足兼南華7號前鋒歐偉倫與陳肇麒同場攻堅，還有李健和與歐偉倫重現「7+11」組合，相信不少球迷都會期待，並補充會適量調整3名現役隊員葉鴻輝、梁振邦及歐陽耀冲的上陣時間。

昨有參與操練的山度士稱，一直都有練波保持狀態，亦了解一眾香港名宿踢法，相信會「好好踢、好好夾」，會盡力踢場好波；傑志名將唐建文則期望透過賽事，讓已開始踢波的兒子，親眼觀察及學習爸爸以至一眾本地名宿如何比賽。

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