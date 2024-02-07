科頓戴帽領曼城反勝 哥帥讚移中攻堅爆發 藍月僅落後紅軍兩分

曼城此役有箭頭艾寧夏蘭特相隔兩個月首次掛帥攻堅，卻被賓福特在21分鐘先開紀錄，門將菲利根開出龍門球予入楔前鋒馬奧比單刀射入。曼城於上半場補時階段，藉菲爾科頓禁區內把握敵衛未能清脆解圍，冷靜地心口控定皮球後射入扳平。他其後在53和70分鐘獲中場奇雲迪布尼及夏蘭特助攻，以頭頂腳踢再入兩球，終助球隊反勝3：1，賽後22戰得49分，將落後多踢1場的利物浦縮窄至兩分。

科頓稱享受目前比賽位置

今次是屬曼城青訓產品的科頓，自2017年「地標」後，第2次為球隊「戴帽」，首次單場獨取3球是2022年10月在英超主場大勝曼聯6：3。他今季各項正式賽事已入14球和貢獻9次助攻，主因是迪布尼季初重傷須長唞後，被主帥哥迪奧拿調入中路進攻而得以大爆發。身高只有1.71米的他說：「我是一個適應能力很強的人，現正享受這個比賽位置。我很少頭槌建功，所以這仗我很開心。」哥帥則讚許道：「他那禁區內的埋門觸覺很敏銳，就像業餘球員踢街場般，在小小範圍內仍能揮灑自如，入球和助攻並非難事，這實在不可思議。他現在的表現是效力6季以來最佳的。」

曼聯守將馬天尼斯唞8周

艾歷臣傳投加拉塔沙雷

曼城鄰會曼聯卻收到噩耗，季初一度受創缺陣近4個月、至上月中才復出的守將利辛度馬天尼斯，因日前大勝韋斯咸期間膝部受傷，證實至少養傷8周。另據土耳其傳媒報道，近期不獲「紅魔」領隊坦夏格重用的中場基斯甸艾歷臣，會在當地時間周五冬窗關閉前外借到加拉塔沙雷。另英格蘭足總盃第4圈明晨上演兩場重賽，依次為諾定咸森林對英冠球隊布里斯托城，以及阿士東維拉對車路士。

（英超消息）