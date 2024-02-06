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體育

比爾首倒戈轟43分 領太陽滅巫師

【明報專訊】去夏由華盛頓巫師轉投鳳凰城太陽的球星比爾，昨於NBA常規賽首次重返母會倒戈，雖賽前獲舊東家熱烈歡迎，但這名30歲後衛未有「手下留情」，結果獨取個人賽季新高的43分，領銜大勝而回。

在2012年以選秀探花身分加盟巫師的比爾，在華盛頓一待便是11年，直至去夏才轉投太陽尋找新挑戰。昨仗賽前他獲巫師球迷掌聲歡迎之餘，球隊更製作了短片回顧他過去在隊中的豐功偉績，包括保持多項在巫師隊史名列前茅的數據。

不過，這名30歲球星在場上並沒「手下留情」，上陣31分鐘21投16中，包括4記三分球，攻入全場最高兼個人本季最高的43分，率領太陽作客以140：112大勝巫師，賽後以29勝21負續守西岸第6位。比爾賽後道：「今（昨）天是無與倫比的，回到見證我長大成人的城市，我仍記得當年我19歲生日當天，巫師在選秀會揀我的一刻，這裏充滿着美好回憶。」

76人稱安必特本季仍可能復出

另外，費城76人球星安必特昨落實將要為左腳半月板傷患開刀，但球會發言人稱目前並未排除季內復出的可能性。今早將在常規賽迎戰達拉斯獨行俠的76人，暫以30勝18負排東岸第5位，與須戰附加賽的第7位球隊奧蘭多魔術有4場勝差，出線季後賽形勢樂觀。

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