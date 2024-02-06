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體育

命硬韓國4強再遇約旦 韓媒調侃如「喪屍」 奇帥：贏波才是硬道理

【明報專訊】置之死地而後生，是韓國隊在今屆亞洲盃的寫照。由分組賽開始至今，「太極虎」已多番由瀕臨出局變成驚險出線，韓國傳媒更戲稱國家隊每場都在踢「喪屍足球」，比喻球隊彷彿有喪屍的不死之身，每次皆以「打不死」姿態絕處逢生。今晚4強戰面對曾令其在分組賽吃盡苦頭的約旦隊，韓國的「喪屍」精神會否再有奇效？

約旦vs.韓國

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「喪屍足球？只要能夠得勝而回，任何稱謂我都沒有問題。這些戲謔只會令我們更團結一致。」自亞洲賽開賽至今已多番遭韓國球迷批評領軍水平有限，以至多場賽事都要飽吃驚風散的韓國主教練兼德國名宿奇連士文，上仗8強戰加時2：1險勝澳洲後，就揚言「贏波才是硬道理」。

事實上，太極虎堪稱是今屆亞洲盃的「補時之王」。該隊不單已經連續4場戰至補時階段方取得重要入球，而且踏入淘汰賽階段更已連續兩場上演劣勢下扳平的續命戲碼。16強面對沙特阿拉伯隊一役，若非前鋒曹圭成補時9分鐘頂入頭槌扳平，韓國根本不會有機會在120分鐘賽事後憑互射12碼勝出；8強面對澳洲隊時，輪到另一前鋒黃喜燦補時6分鐘極刑建功扳平，方有孫興慜加時上半場罰球再建奇功反勝的結局。

上仗贏波功臣之一的黃喜燦，昨於賽前記者會上就表示：「無論代表球會或國家隊，我們都會面對球迷要求你有所表現的壓力。這某程度上是件好事，總好過人們對你毫無期望。我也一直深信，球隊上下會克服壓力，爭取在亞洲盃殺入決賽，甚至贏得錦標而回。」

晉級過程每場皆失 金玟哉停賽添憂

當然，太極虎場場皆上演熱血扳平或反勝的背後，其實也反映出球隊存在防守問題。今晚對約旦的4強惡戰，韓國更有可以出任中堅及邊後衛的明星後防金玟哉因早前累積2面黃牌，將要「坐波監」未能上陣。奇帥雖然表明球隊有足夠可用守將，也可以改成3中堅防線，惟韓軍亞洲盃由分組賽至今場場都有失球。此外，兩軍曾在今屆分組賽相遇，當時韓國最終僅憑對方臨完場前的烏龍球逼和2：2，今仗知己知彼的約旦體能佔優下，韓國防線或不易應付對方兩翼發起的衝擊。

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