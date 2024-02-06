體壇快訊：伊藤美誠勢無緣巴黎奧運

奧絲達賓高林茨賽封后

拉脫維亞籍女將奧絲達賓高昨以頭號種子身分出戰奧地利林茨網球公開賽決賽，僅用70分鐘便以直落兩盤6：2、6：3，擊敗2號種子的俄羅斯籍球手阿歷山杜娃，繼上月初的阿德萊德國際賽後，贏得今年第2項WTA巡迴賽女單錦標。

萊比錫德甲輕取柏林聯

RB萊比錫昨晨憑兩名射手奧賓達及錫斯高於上、下半場各入一球，在德甲主場以2：0擊退尾段有後衛添美爾被逐的柏林聯。萊比錫乘第4位的多蒙特本輪僅和海登咸，與得37分「蜜蜂軍團」收窄至1分差距，續排第5。第11位的禾夫斯堡則主場以2：2逼和第8位的賀芬咸，前者近4戰皆言和。

里昂法甲挫馬賽升第15

今季出閘脫腳的里昂，昨晨在法甲憑前鋒拿卡錫迪於37分鐘攻入全場唯一入球，主場1：0力挫馬賽。里昂賽後除了壓過今輪輸波的梅斯，升上第15位脫離降班區外，更追至與第13位的蒙彼利埃及第14位的南特同得19分，僅得失球較遜屈居兩軍。馬賽則以29分排第8位。