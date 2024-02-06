美加墨世界盃決賽 新澤西大都會人壽體育場上演

2026年世界盃將有破紀錄的48支國家隊參賽，總比賽場數增至104場，遠多於上屆卡塔爾世盃32隊體制時的64場比賽。2026世盃比賽分佈方面，墨西哥和加拿大各舉行13場，包括各主辦10場分組賽，餘下78場則在美國11個城市舉行。

加拿大今次是首次主辦世盃，墨西哥則繼1970和86年後，第3次舉辦世盃，而揭幕戰地點阿茲特克體育場可容納逾8.75萬人，決賽球場大都會人壽體育場則可容納8.25萬人，而後者對阿根廷隊球星美斯來說是噩夢一場，皆因在2016年的百周年美洲國家盃決賽中，「藍白兵團」以互射12碼不敵智利隊屈居亞軍。

此外，埃及足總宣布解僱國家隊的53歲葡萄牙籍教練魯爾域多利亞。上屆非洲國家盃亞軍的埃及隊，今屆在16強以互射12碼受挫剛果民主共和國隊出局。