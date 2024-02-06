國米小勝祖雲 榜首優勢拉開4分

賽前以1分領先祖雲達斯的國際米蘭，是役藉主場之利全場稍佔上風，25分鐘有前鋒馬古斯杜林門前接應幾乎獲單刀機會下，被客軍後衛基爾臣比爾馬及時截走錯失良機。不過，國米於37分鐘有中場尼高路巴列拿的傳中球雖隊友班捷文柏華特欲窩利抽射踢空氣，反而讓皮球進入小禁區後，令被力迫下欲解圍的「老婦人」後衛費達歷高加迪將球撞入自家大門「擺烏龍」，及後雙方未再增添紀錄下，最終國米在主場以1球小勝，踏入2024年後各項賽事6戰全勝，賽後以22戰得57分穩居榜首，拉開次席的祖雲達斯4分。

細恩警惕爭標路仍漫長

阿特蘭大擊退拉素守第4

賽後國米主帥施蒙尼恩沙基表示：「祖雲達斯及AC米蘭一直在緊隨，他們絕不會放棄追趕，現在球季仍有漫漫長路，我們需要一直保持目前的狀態及表現才可走到最後。」國米下輪將作客由新帥迪羅斯領軍後表現回勇的羅馬。

另外，阿特蘭大昨於主場3：1輕取拉素，賽後22戰得39分續守第4位，但仍落後第3的AC米蘭多達10分。