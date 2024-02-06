利物浦不敵阿仙奴 雲迪積克艾利臣犯錯 高普：麾下都是凡人

【明報專訊】向來可靠的利物浦中堅華基爾雲迪積克及門將艾利臣比加昨接連犯錯，連累該支有守將伊巴希馬干拿迪末段被逐的英超一哥，作客以1：3不敵阿仙奴。利物浦賽後23戰得51分，與「兵工廠」的差距縮窄至兩分。「紅軍」領隊高普賽後並沒怪責兩名愛將，稱證明「他們始終是凡人」。
利物浦賽前各賽事連續11仗不敗，昨仗卻在14分鐘被淋下一盆冷水，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡補射得手打開紀錄。「紅軍」上半場補時階段藉翼鋒路易斯迪亞斯禁區內傳中，「省」中敵衛加比爾馬加希斯手部擺烏龍扳平。下半場接戰至67分鐘，阿仙奴後場大腳傳中，紅軍的中堅華基爾雲迪積克遲遲未能解圍下，終與出迎的門將艾利臣比加誤會，被敵鋒加比爾馬天尼利「冷手執個熱煎堆」射入空門。
雲迪積克為失球負責
兵工廠近4次對壘首勝
88分鐘，紅軍後衛伊巴希馬干拿迪因阻人前進「兩黃變一紅」，更在補時被「兵工廠」中場李安度杜沙特在左路長驅直入，窄角度射穿艾利臣比加的「大細龍門」，令紅軍以1：3敗走，並繼去年9月尾負熱刺後，今季第2次在英超輸波，亦是自領隊高普早前宣布季後離隊後3戰首敗，他賽後拒絕怪責兩「罪人」，並說：「今（昨）天所有事情都與己隊作對。此役展示了我的球員都是凡人而已。」雲迪積克則為馬天尼利的入球負責，「明顯地，我的職業賽生涯甚少發生這類事情。我不會找藉口，應可有較佳決定，就是嘗試由自己先行解圍」。
今次是兵工廠連同上月在英格蘭足總盃敗陣在內，近4次對紅軍首捷，主帥阿迪達說：「球隊已從上季被曼城從後上趕過失落英超冠軍中汲取教訓。我們必須全季保持穩定，逐場逐場踢。我不太喜歡控制這個詞語，我喜歡統治力，那是不讓敵軍有喘息機會，這與控制是不同的。」
普捷天奴帥位危 摩連奴傳三掌車路士
英格蘭敲定6月歐國盃熱身賽對手
另外，車路士前晚以2：4負狼隊後，已輸掉今季第5場英超主場比賽，使普捷天奴的帥位陷入高危，並成為水晶宮的鶴臣之後，下個被炒英超領隊次熱門。「藍戰士」球迷昨仗比賽期間高呼曾兩度領軍的前帥摩連奴名字，據報這名早前離開羅馬的61歲葡萄牙籍名帥已成為接手次熱門，僅次於執教西甲次席球隊基羅納的米基爾山齊士。此外，將於下月23日主場友賽巴西隊的英格蘭隊，為備戰6月中展開的歐洲國家盃決賽周，昨落實將在6月3日和7日友賽迎戰波斯尼亞及冰島隊。