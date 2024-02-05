港隊力保世界二組席位 台盃擊退津巴布韋 雙黃配謝球迷支持

【明報專訊】一連兩日的台維斯盃世界二組附加賽昨午假維多利亞公園網球場續演，港隊憑黃澤林／黃俊鏗在雙打以直落兩盤勇挫洛克兄弟，助港隊以場數3：1擊退津巴布韋隊，成功護級。
港隊在首日賽事有打頭陣的王康傑戰至「搶七」險勝津巴布韋隊的首席球手班捷文洛克，隨後港隊星將黃澤林再以直落兩盤輕取葛尼洛克，為港隊將領先場數擴至2：0。
短休一晚後，黃澤林伙拍黃俊鏗出戰雙打賽事，鬥津巴布韋隊的洛克兄弟檔。「雙黃配」入局較慢，在首盤掉失發球局下，一度落後2：4，而兩人臨危不亂，除了保持七成半的首發得分率，更兩度打破對手的發球局，以6：4反勝拔頭籌。黃澤林／黃俊鏗在次盤乘勝追擊，共4度直接發球得分下，以局數6：0大炒洛克兄弟，直落兩盤取勝，為港隊以場數3：0奠勝。
港隊在第4場派出陳珏汛，他面對津巴布韋隊的巴蕯，首盤先贏7：6（7：5），惟隨後連輸兩盤。由於是次附加賽採用3場2勝制，故「雙黃配」勝出後，往後賽果已無關緊要。港隊以3：1獲勝後，將出今年9月的世界組第二組賽事。
黃澤林一周後轉戰印度ATP挑戰賽
「雙黄配」認為球迷支持是獲勝關鍵，黃俊鏗表示：「今（昨）天的觀眾特別熱烈，比昨（前）天還要熱情，而且聲音更大。即使我們落後，他們也持續為我們加油，那股力量對我們來說是很大的幫助。」至於黃澤林戰畢台維斯盃後，計劃留港訓練約一周後再前往印度參加ATP挑戰賽。