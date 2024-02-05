港隊力保世界二組席位 台盃擊退津巴布韋 雙黃配謝球迷支持

港隊在首日賽事有打頭陣的王康傑戰至「搶七」險勝津巴布韋隊的首席球手班捷文洛克，隨後港隊星將黃澤林再以直落兩盤輕取葛尼洛克，為港隊將領先場數擴至2：0。

短休一晚後，黃澤林伙拍黃俊鏗出戰雙打賽事，鬥津巴布韋隊的洛克兄弟檔。「雙黃配」入局較慢，在首盤掉失發球局下，一度落後2：4，而兩人臨危不亂，除了保持七成半的首發得分率，更兩度打破對手的發球局，以6：4反勝拔頭籌。黃澤林／黃俊鏗在次盤乘勝追擊，共4度直接發球得分下，以局數6：0大炒洛克兄弟，直落兩盤取勝，為港隊以場數3：0奠勝。

港隊在第4場派出陳珏汛，他面對津巴布韋隊的巴蕯，首盤先贏7：6（7：5），惟隨後連輸兩盤。由於是次附加賽採用3場2勝制，故「雙黃配」勝出後，往後賽果已無關緊要。港隊以3：1獲勝後，將出今年9月的世界組第二組賽事。

黃澤林一周後轉戰印度ATP挑戰賽

「雙黄配」認為球迷支持是獲勝關鍵，黃俊鏗表示：「今（昨）天的觀眾特別熱烈，比昨（前）天還要熱情，而且聲音更大。即使我們落後，他們也持續為我們加油，那股力量對我們來說是很大的幫助。」至於黃澤林戰畢台維斯盃後，計劃留港訓練約一周後再前往印度參加ATP挑戰賽。