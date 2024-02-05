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體育

英華精英賽大勝男拔封王 蔡浩東下半場大爆發 奪隊史第7冠

【明報專訊】全港學界精英籃球比賽昨在伊利沙伯體育館煞科，英華書院憑蔡浩東在下半場大爆發，轟入全場最高29分，領軍以91：64大勝拔萃男書院，自2016／17年學季再度登頂，贏得隊史第7冠，他更包攬最有價值球員、最佳防守球員、偷波王、助攻王，以及入選明星隊。協恩中學則於女子組決賽以50：35擊退林大輝中學，完成九連霸，隊長姚采云獲選為最有價值球員。

九龍區學界D1甲組決賽後，男拔萃和英華再次上演「夢幻對決」，兩隊甫開賽即鬥得激烈，男拔萃有陳偉邦連番剷籃得手，並搏得對手多次犯規，單節獨得12分；英華則大灑三分雨，包括隊長吳委峻在三分線外轟入3球取得9分，相方一直拉鋸下，首節戰至25：25平手。

次節戰况同樣緊湊，惟男拔萃中鋒黃浩霆吞下3犯暫退火線，令球隊陷劣勢，英華則有鍾子豪和蔡浩東連番穿針引線，助梁子森和龍鑫在禁區得分，英華完半場領先42：35。

英華在下半場乘勝追擊，蔡浩東更將賽事變成個人得分騷，這名中五後衛在三分線外左右開弓，單節獨得12分，反觀男拔萃隊長在第3節末段犯滿離場，球隊進攻失靈，完第3節已被拋離51：65。

蔡浩東幾盡攬個人獎項

英華在決勝節延續強勢，終在蔡浩東三分8射5中，交出29分、6籃板、5助攻、3偷截的全面數據下，加上吳委峻、鍾子豪及梁子森皆得分上雙，英華終以91：64力克男拔萃，贏得隊史第7冠，成為1997年改制後精英賽奪冠最多的男子隊。

表現搶鏡的蔡浩東眾望所歸，獲選為MVP之餘，更包辦最佳防守球員、偷波王、助攻王，以及入選明星隊。他在賽後喜極而泣，稱這是球隊捱過上季精英賽及今季D1決賽失利的低潮，團結一致贏下來的冠軍。

協恩多點開花挫林大輝完成九連霸

至於協恩點點開花，在這場女子組翻版決賽以50：35擊退林大輝，完成九連霸。林大輝中六生朱寶恩此仗交出「雙雙」11分及23個籃板，膺今屆賽事籃板后及最佳防守球員，她透露這很大機會是生涯最後一仗，對於球隊落敗感可惜，也不捨一班隊友。季軍戰方面，北角協同中學在男子組以56：53險勝漢華中學，拔萃女書院則以65：27擊退裘錦秋中學（葵涌），兩支季軍隊皆寫下隊史最佳成績。

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