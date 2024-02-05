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2024年2月5日星期一
曼聯贈韋斯咸3蛋升第6 海倫21歲牛一開紀錄 加拿祖起孖
維拉5球大破錫菲聯吐烏氣 屈堅斯傳射居功「用足球說話」
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9人象軍反勝10人馬里 闖非國盃4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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