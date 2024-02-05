卡塔爾殺入亞洲盃4強 門將成極刑戰主角 與伊朗爭入決賽

卡塔爾隊早前在16強以2：1反勝巴勒斯坦隊後，昨仗先於27分鐘靠對方門將擺烏龍，領先半場1：0，易邊後，烏茲別克隊中場咸諾比高夫剷射得手。雙方其後經過加時30分鐘仍平手須互射12碼分勝負。

森保一願為日本出局承責

兩軍頭3輪均有球員射失，至第5輪烏茲別克隊長馬殊哈利普夫的命射被撲出，卡塔爾隊緊接一射中鵠，總比數以4：3打入4強，將在周三晚上與伊朗隊爭入決賽。成為晉級英雄的卡軍門將巴森賽後認為隊中氣氛很正面，這就是團結的原因，「就像一個家庭」。至於另一場4強大戰將由韓國與約旦隊在明晚率先上演。

另一邊廂，賽前被視為奪標大熱門的上屆亞軍日本隊，前晚在8強被伊朗隊淘汰出局後，主教練森保一在國內面對大量批評，他賽後承認球隊需要在很多方面進行改進，並對於支持者以及所有參與日本足球事務的人感到抱歉，並表示願為賽事失利承責，但同時希望這次挫敗可成為接下來出戰世界盃外圍賽的動力。

「藍武士」近期同時面對翼鋒伊東純也因性侵犯指控而退隊，以及門將鈴木彩艷也在網上遭受種族歧視的問題困擾。即便如此，曾為2011年亞洲盃冠軍隊成員的日本隊前國腳本田圭佑，則在社交媒體認為現時日本足球需要創新改變，並稱：「迄今為止所取得的進步都歸功於日本足協，但不能再這樣下去了。」