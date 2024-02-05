曼聯贈韋斯咸3蛋升第6 海倫21歲牛一開紀錄 加拿祖起孖

曼聯昨仗採取主動，中場般奴費南迪斯於15分鐘遠射被近態當勇的韋斯咸門將艾路拿撲出。23分鐘，中場卡斯米路在中路截得皮球並傳予海倫，這名適逢21歲「牛一」的丹麥隊射手隨即盤球扣過敵衛射入先開紀錄，亦是他連續4仗有「士哥」，助「紅魔」半場領先1球。

換邊後，韋斯咸由法比安斯基入替受傷的艾路拿把關，而曼聯則延續上半場強勢於49分鐘由翼鋒加拿祖的攻門「省」中敵衛後入網，助球隊拉開兩球優勢。及後韋斯咸搶回主動積極反撲，其中前鋒查洛保雲在69分鐘曾有單刀機會，但他欲以右腳攻門時被從後趕上的紅魔後衛達洛治截走皮球無功而還。戰至83分鐘，加拿祖再接應麥湯米尼策動的反擊傳送射入，個人梅開二度，最終紅魔3球淨勝「鎚仔幫」，賽後以23戰得38分，兩分壓過對方升上第6位。

馬菲奧斯根夏食大三元

狼隊作客反勝車路士

同時間另一場，車路士在主場雖憑鋒將高爾彭馬於19分鐘先開紀錄，但及後被狼隊前鋒馬菲奧斯根夏3分鐘後扳平之餘，更有後衛阿素迪沙斯在43分鐘「擺烏龍」，並在63及82分鐘被根夏再入兩球大演「帽子戲法」，即使86分鐘由後衛堤亞高施華扳回一城亦為時已晚，最終車路士以2：4反負，賽後23戰得31分，被對方以1分壓過跌落第11位。

曼城夫添征賓福特 夏蘭特勢返正選

至於各項賽事已取八連勝的曼城，將於明晨的英超獨腳戲作客賓福特，誓繼續力迫榜首的利物浦，賽前主帥哥迪奧拿證實，陣中已完全沒有傷兵可「夫添」出擊，並暗示上輪傷癒復出後備登場的射手艾寧夏蘭特，有望是役掛帥攻堅，這亦意味將是他自去年12月初後再度擔正。

另外，前利物浦隊長佐敦軒達臣早前離開沙特聯球會伊蒂法克轉投阿積士後，昨首為這支荷甲班霸上演處子戰並踢足全場，英格蘭隊主帥修夫基亦現身觀戰，最終球隊在主場以1：1言和榜首兼未嘗一敗的燕豪芬。