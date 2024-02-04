明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

朱寶恩獻36籃板 林大輝精英賽再決戰協恩

【明報專訊】全港學界精英籃球賽昨移師伊利沙伯體育館重燃戰火，林大輝中學在女子組4強有5人得分上雙，包括朱寶恩交出超級「雙雙」12分及36個籃板，助球隊克服落後13分劣勢，以68：58逆轉勝拔萃女書院，晉級後於明午3時與衛冕的協恩中學合演翻版決賽。

女拔萃此役入局較快，文浩琳和丘琦先後and-1，首節領先18：9。林大輝次節有何凱晴及劉倬熒連入兩球三分，但球隊末段頻頻失誤，主將廖詠琪更吞下4犯，女拔萃連奪9分並一度將優勢擴至13分、領先35：24完半場。

林大輝在下半場開始反撲，身高1.81米的朱寶恩在禁區一柱擎天，多次封阻對手兼摘下籃板創造二次進攻機會，她與鄭思睿連8分，加上廖詠琪單節獨得10分下順利反超。林大輝在最後一節乘勝追擊，在朱寶恩交出超級「雙雙」12分、36個籃板及6次封阻，隊友何凱晴、鄭思睿、廖詠琪及李巧怡皆得分上雙，終以68：58力克女拔萃，連續2年闖決賽鬥協恩，後者在另一場4強以先以82：35大勝裘錦秋中學（葵涌）。

身兼林大輝及葵裘錦秋教練的陳翊麟，承認林大輝上半場表現未如理想，廖詠琪早早4犯更加打亂部署，但期望「黃金一代」可以在決賽打出好表現，「不少球員擁有去年決賽的經驗，我有信心拉近跟協恩的差距」。

男子組方面，英華書院以70：51挫漢華中學，晉級明晚6時決賽撼拔萃男書院，後者在另一場4強以56：48擊退北角協同中學。

上 / 下一篇新聞