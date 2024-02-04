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體育

阿仙奴窮追一哥利物浦 李察利臣梅開二度 熱刺被愛華頓逼和

【明報專訊】英超明晨上演重量級大戰，由阿仙奴主場對一哥利物浦。主隊領隊阿迪達昨期望再藉酋長球場威力，如季初般擊退勁敵曼城，以拉近與利物浦的距離，但敵帥高普疑忽視阿仙奴，強調餘下比賽必須悉數勝出，才可避免被曼城趕過。此外，熱刺昨晚作客被愛華頓逼和2：2後，無法追至與「藍月」和「兵工廠」同分。

阿仙奴vs.利物浦 now611/621台 明晨00：30直播

熱刺昨晚藉倒戈的李察利臣梅開二度，上半場以2：1領前愛華頓，卻被「拖肥」鋒將巴夫韋特補時建功逼和2：2完場，賽後23戰得44分，落後曼城及阿仙奴兩分，並落後利物浦7分。「兵工廠」去年12月下旬在英超作客打和利物浦，之後兩仗卻在倫敦打吡戰連負韋斯咸及富咸，終被「紅軍」後上居首。阿迪達說：「己隊這仗有主場之利，我感到這裏的積極和熱情程度。我期望去年10月主場挫強隊曼城一事重現，並在聯賽連贏3場。」他的愛將前鋒加比爾捷西斯在上場英超作客勝諾定咸森林中，於78分鐘因觸傷膝部退下火線，阿迪達大派定心丸道：「他過去數天都能與隊友一起練習，所以此役可以候命，但中場湯馬士柏迪仍未能復出。」

高普暗示曼城才是爭冠大敵

韋斯咸迎曼聯前驚險放走兩將

紅軍方面，前鋒達雲紐尼斯因腳傷上陣成疑，加上穆罕默德沙拿續受腿筋傷處困擾，令近期取代沙拿攻堅、過去4場英超獨取4球的迪亞高祖達舉足輕重。高普說：「當沙拿缺陣時，祖達是最佳代替者。他能司職前線任何位置。他上場聯賽打敗車路士更攻入一個難以置信的入球。」事實是紅軍本土各項賽事近5次作客兵工廠取得4勝1負，當中斬獲5球的祖達在紅軍無出其右。高普昨未有提及兵工廠，反而暗示爭取衛冕的曼城才是大敵，「曼城這些年是英超的主導者，由於表現得太好，所以我們最好都是勝出餘下所有聯賽」。

此外，韋斯咸今晚主場迎戰落後1分的曼聯前，昨落實將今季仍未開齋的翼鋒賓華馬及中場柏保路科奴斯，分別外借到里昂和據報以600萬歐元（約5100萬港元）轉會費加盟貝迪斯。「鎚仔幫」據報在日前冬窗轉會關閉當日，因沒向國際足協的專用系統（FIFA TMS）輸入上述兩名球員資料，致令交易告吹，其後兩個盛怒的對家向FIFA投訴，最終水到渠成。

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