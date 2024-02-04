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體育

日本遭伊朗絕殺8強止步 板倉滉補時輸極刑成罪人

【明報專訊】亞洲盃8強賽昨晚上演亞洲「一哥」日本隊大戰西亞勁旅伊朗隊，結果伊朗藉隊長查漢巴克殊補時階段射入12碼絕殺，以2：1反敗為勝，晉身4強。

達利米停賽無阻伊朗強攻

日本隊教練森保一此役改用4-1-2-3陣式與伊朗隊周旋，其中上仗復出的翼鋒三笘薰續當後備，前線3將由左至右是前田大然、上田綺世及堂安律，從後策應的是久保建英和守田英正。日本於初段雖取得主導權但甜頭不多，反而有鋒將達利米停賽及專注打突擊的伊朗的攻勢較為「到肉」。12分鐘，伊朗隊長翼鋒查漢巴克殊左路禁區頂第一時間射門高出。

日本至28分鐘打開紀錄，守田英正禁區頂左路控球後擺脫3名伊朗球員射門得手。下半場接戰至55分鐘，日本門將鈴木彩艷傳高球至中場位置被伊朗球員頂回前場，結果接應直線妙傳的中場穆罕默德莫希比射入遠柱為伊朗扳平。日本於67分鐘換入三笘薰及攻擊手南野拓實。及至補時階段，日本一對中堅富安健洋及板倉滉解圍時相撞，而倒地的後者忙亂之間勾跌伊朗後衛卡蘭尼薩迪根，被判12碼，查漢巴克殊操刀一針見血，終助伊朗反勝2：1完場。

孫興慜妙射罰球 韓國反勝澳洲

澳洲隊在另一場8強戰雖在42分鐘先開紀錄，卻因韓國隊前鋒孫興慜在90分鐘博得12碼，隊友黃喜燦射入逼和1：1，加時作賽至104分鐘，孫興慜主射罰球得手鎖定2：1勝局，將與約旦爭入決賽。

（亞洲盃2023）

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