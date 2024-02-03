咸美頓明年投法拉利 取代辛斯伙陸克萊組新拍檔

稱平治11載歲月「永在心中」

已年屆39歲的咸美頓在聲明中表示：「我由13歲起已與平治結緣，並在平治（F1）車隊擁有美好的11載歲月，我為自己和車隊所取得的成就感自豪，這些回憶永遠會在心中。現在我認為是正確的時候踏出這（離隊）一步，並期待展開新挑戰。」而他亦表明盼以最好表現迎接即將到來的個人平治告別賽季，不辜負其好友的平治車隊行政總裁兼領隊禾夫的期望。

至於禾夫則在聲明向咸美頓致意，「咸美頓是體壇最成功的運動員之一，他永遠會是平治車隊歷史中重要的一員。不過，一些美好的時光總會告一段落，我尊重他明年離隊的決定，但此前我們仍將會並肩全力在今季爭取佳績，繼續幫助平治車隊的發展」。

法拉利車隊同日亦落實咸美頓2025年來投的消息，稱已與對方「簽下數年合約」，其後再公布陣中車手辛斯今季尾約滿後將離隊，意味咸美頓屆時將取代該名29歲西班牙籍車手的席位，明年伙拍早前才與法拉利續約的26歲摩納哥籍星將陸克萊。而辛斯亦在社交網回應事件，稱現時只會專注在新季續為「紅軍」在場上爭取好成績，其未來個人去向則會在適當的時候再作公布。

據多間英媒消息指，咸美頓與法拉利簽下的為「2+1年」合約，意即合約至2027年後他有權選擇履行餘下一年合約與否。至於其留下的平治車手空缺，外界則料現為威廉士一號車手的艾邦將成大熱，其餘潛在人選則包括兩屆世界冠軍的雅士頓馬田隊星將艾朗素、阿爾派的奧干及加斯利等。

F1與鈴鹿賽車場續約5年

另外，F1賽會昨宣布與主辦日本站的鈴鹿賽車場續約5年至2029年。早前大阪府當局曾表明有意未來申辦F1分站，期望在三重縣鈴鹿市以外增設多一個日本F1分站，但目前仍處於評估階段。